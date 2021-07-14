Где продают самую дорогую свёклу - цены в регионах

За год свёкла в Украине подорожала на 90%. За неделю её стоимость выросла на 26%.

Автор: Елена Луценко Сейчас свеклу нового урожая продают по 13 гривен за килограмм

Средняя цена производителей свеклы достигает 11,3 грн/кг, пишет "Агроцентр". В регионах разная стоимость килограмма этого овоща. На западе свёкла самая дешевая и стоит 8,5 грн/кг. На севере - 10,17 грн/кг. Дороже она стоит в центральных и южных областях - 13,17 грн/кг и 13,36 грн/кг, соответственно.

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В сетевых супермаркетах Украины свёклу нового урожая продают по 13 грн/кг.

На рынки Украины завезли первые арбузы ранних сортов. Средняя розничная цена - 20 грн/кг. Сезон арбузов начался с опозданием на две недели из-за неблагоприятной погоды. Дождь и град весной нанесли существенный ущерб урожаю бахчевых. Некоторым производителям пришлось заново пересевать площади под арбузами.