Где найти работу во время карантина: перечень отраслей

В сфере торговли стремительно растет количество вакансий. Ищут кассиров, продавцов. Фото: pexels.com

Из-за карантина украинский рынок труда изменился. Уменьшилось количество предложений работы в гостинично-ресторанной сфере, спортивных учреждениях и салонах красоты.

Некоторым отраслям удалось сохранить темпы набора новых сотрудников. В течение апреля вакансии активно предлагали в розничной торговле, транспортных и логистических компаниях, связи и интернет-услуг, пишет grc.ua.

Розничная торговля

На компании, которые работают в сфере розничной торговли, приходится 11% всех размещенных в течение 12-22 апреля вакансий. По сравнению с мартом количество предложений работы выросло вдвое. Ищут кассиров, продавцов торговых залов, заведующих отделами, директоров магазинов или их заместителей. Есть спрос на бухгалтеров и маркетологов.

Транспортные и логистические компании

Еще в феврале отрасль не входила даже в десятку лидеров по количеству вакансий. В апреле компании разместили в 3 раза больше предложений, чем в марте. Нужны водители, экспедиторы, логисты, руководители, бухгалтеры и HR-менеджеры.

Производители продуктов

В апреле вакансий стало больше на 75%. Спрос на работников вырос из-за увеличения количества доставок еды и готовых продуктов украинцами дом. Ищут специалистов по продажам. Это менеджеры по работе с клиентами, торговые представители, менеджеры по дистрибуции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин выделил пособие для безработных

Производители аграрной продукции

По итогам марта-апреля сельское хозяйство вошло в топ-10 отраслей по количеству вакансий. Востребованы менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами, экономисты и IT-специалисты - сетевые администраторы, программисты 1С.

Провайдеры связи и интернет-услуг, онлайн сервисов

Компании несмотря на карантин продолжают работать, ищут новых сотрудников. Особенно важна работа операторов связи. Некоторые работники вынужденно перешли на дистанционную работу. Другие работают без изменений. Собеседования кандидатам, которые ищут работу, проводят с помощью видеосвязи.

В Украине увеличится количество официальных безработных. Такие прогнозы сделало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. На 24 апреля в Службе занятости зарегистрировано 426,4 тыс. бБезработных. Это на 113 тыс. человек больше, чем в аналогичный период прошлого года.