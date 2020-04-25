Предупредили о массовой безработице

С начала карантина на учет в центры занятости стали 120,8 тыс. украинцев. Фото: unsplash.com

В Украине увеличится количество официальных безработных. Такие прогнозы сделало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

На 24 апреля в Службе занятости зарегистрировано 426,4 тыс. бБезработных. Это на 113 тыс. человек больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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С начала карантина на учет в центры занятости стали 120,8 тыс. украинцев, которые вынужденно остались без работы.

"Тенденция по сокращению числа безработных маловероятна. Наоборот их количество растет из-за карантина", - отметили в пресс-службе министерства.

Во время карантина украинцам, которые потеряли работу, пособие по безработице будут начислять с 1-го дня регистрации в Службе занятости. Ранее выплаты начисляли с 7-го дня.