Газпром уже заявляет о разрыве всех соглашений с Украиной

Глава Газпрома Алексей Миллер своеобразно отреагировал на решение Стокгольмского арбитажу - угрожает разорвать все конракты / фото: Главком

Российский Газпром приступает к разрыву всех ранее заключенных с Украиной контрактов.

Об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер, пишет РБК.

По его словам, речь идет, как о контракте на поставку газа украинским потребителям, так и о договоре на транзит газа в Европу.

Такое решение в Газроме объяснили тем, что решение Стокгольмского арбитража нарушило интересы компании.

"Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решали экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для Газпрома экономически нецелесообразным и невыгодным", - отметил Миллер.

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1 марта Газпром отказался возобновить поставки газа на Украину, хотя Нафтогаз их оплатил.

Международный арбитражный суд Стокгольма обязал российский концерн Газпром выплатить украинскому Нафтогаза $4,63 млрд - за недопоставку согласованных объемов газа для транзита в европейские страны. Из этой суммы Нафтогаз получит $2,56 млрд - 69,4 млрд грн. Остальные деньги спишут на погашение долга за газ перед Газпромом, который Украина должна с 2014 года.