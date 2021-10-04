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понедельник, 04 октября 2021 11:40

Газпром не возобновлял транзит газа через Украину

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Газпром не возобновлял транзит газа через Украину
Транзит газа по территории Украины в Венгрию полностью прекратился. Фото: pixabay.com

Остановленный 1 октября транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины не возобновлялся.

Об этом председатель Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сообщил утром 4 октября в Facebook.

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"В прессе распространяется информация о том, что Газпром возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности", - отметил Макогон.

Добавил, что сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию. Но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских подземных хранилищах газа.

1 октября российский Газпром прекратил транспортировку газа в Венгрию через территорию Украины. До 3 октября прокачка количества газа падала в разы. И с 3 октября совсем прекратилась.

В ответ в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что "удивлены и разочарованы" решением Венгрии.

Утром 4 октября появилась информация, что вечером 3 октября транзит газа в Венгрию через Украину восстановили.

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Дата
04
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