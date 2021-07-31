Газовый бизнес Фирташа проверят

 
Ексклюзивы
1/5
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
1 Просмотров: 477
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Просмотров: 279
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Просмотров: 333
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Просмотров: 360
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
Просмотров: 126
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Просмотров: 801
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
Просмотров: 1080
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
Просмотров: 252
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
1 Просмотров: 909
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Просмотров: 693
Фото
Все фото
14
5
11
3
3
&quot;Новая почта&quot; испытала беспилотник для доставки посылок
"Новая почта" испытала беспилотник для доставки посылок
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
&quot;Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали &quot;- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
&quot;Гемблинг-индустрия как фактор развития&quot;: SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
"Гемблинг-индустрия как фактор развития": SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
Видео
Все видео
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Интервью
1/5
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 1746
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1791
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1827
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1341
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 504
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 315
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
суббота, 31 июля 2021 03:35

Газовый бизнес Фирташа проверят

  Комментировать
Газовый бизнес Фирташа проверят
Газовую монополию Фирташа проверят. Фото: biz.censor.net

Украина потеряла 16 тыс. 920 км газораспределительных сетей, перешедших в частную собственность.

"На сегодняшний день там есть тотальная монополия. Одна из компаний владеет 70% облгазов. Это напрямую имеет отношение к господину Фирташу, в отношении которого введены персональные санкции. Мы будем давать поручение Кабинету министров проверять эти вещи. Главное, что мы не можем допустить, чтобы нас кто-то шантажировал как государство, передергивал наши платежки, и другие вещи", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНИАН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предприятия олигарха Фирташа продолжают работать, несмотря на введенные СНБО санкции

Президент Украины Владимир Зеленский указом от 24 июня утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций, в частности, против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Ограничительные меры в отношении Фирташа применены из-за его участия в титановом бизнесе и из-за поставок сырья, которое затем отправляется на военные предприятия Российской Федерации. Эти поставки были отслежены украинскими разведывательными службами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Газовый бизнес Фирташа проверят». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
 Просмотров: 17866
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
 Просмотров: 11880
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
 Просмотров: 8730
Гороскоп на 30 июля: кому звезды предсказывают богатую и сладкую жизнь
Гороскоп на 30 июля: кому звезды предсказывают богатую и сладкую жизнь
 Просмотров: 8307
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки Просмотров: 7920
Экономика
Glovo будет доставлять товары из собственного супермаркета
Glovo будет доставлять товары из собственного супермаркета Просмотров: 216
Украина должна отказаться от угля - исследование шокирует
Украина должна отказаться от угля - исследование шокирует
 Просмотров: 657
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
 Просмотров: 333
40 тыс. грн за гектар - министр назвал стоимость земли
40 тыс. грн за гектар - министр назвал стоимость земли Просмотров: 531
За средства для покупки одного иностранного корвета можно изготовить 28 катеров типа "Кентавр" или "Гюрза"
За средства для покупки одного иностранного корвета можно изготовить 28 катеров типа "Кентавр" или "Гюрза" Просмотров: 261
Больше всего комментируют
7
Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия
7
Скандальная Лобода соскучилась по Украине: певица подтвердила концерт в Одессе
4
Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию
4
"95 квартал" рекламирует свои концерты на кремлевском телеканале
4
"Государственник? Гопник с райончика" - сети возмутил Арахамия
Голосов: 26737
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть