Газовый бизнес Фирташа проверят

Газовую монополию Фирташа проверят. Фото: biz.censor.net

Украина потеряла 16 тыс. 920 км газораспределительных сетей, перешедших в частную собственность.

"На сегодняшний день там есть тотальная монополия. Одна из компаний владеет 70% облгазов. Это напрямую имеет отношение к господину Фирташу, в отношении которого введены персональные санкции. Мы будем давать поручение Кабинету министров проверять эти вещи. Главное, что мы не можем допустить, чтобы нас кто-то шантажировал как государство, передергивал наши платежки, и другие вещи", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНИАН.

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Президент Украины Владимир Зеленский указом от 24 июня утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций, в частности, против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Ограничительные меры в отношении Фирташа применены из-за его участия в титановом бизнесе и из-за поставок сырья, которое затем отправляется на военные предприятия Российской Федерации. Эти поставки были отслежены украинскими разведывательными службами.