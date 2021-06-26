Предприятия олигарха Фирташа продолжают работать, несмотря на введенные СНБО санкции

СНБО ввело против Фирташа санкции. Фото: Укринформ

Предприятия Group DF International австрийского холдинга, принадлежащего Дмитрию Фирташу, продолжают свою работу, несмотря на санкции, введенные после решения СНБО.

"Прежде всего, группа заявляет, что мы и наши бизнесы работают в обычном режиме и выполняют и будут продолжать выполнять свои обязательства как перед потребителями нашей продукции, так и перед десятками тысяч сотрудников и их семьями", – говорится в полученном агентством Интерфакс-Украина обращении группы к контрагентам, партнерам и сотрудникам входящих в нее предприятий Group DF.

Группа заявила, что нацелена на выполнение контрактных обязательств по поставке продукции и предоставлению услуг всех ее бизнесов, в том числе азотного, титанового, газового, логистического, портового.

Вместе с тем, группа заверила, что будет и впредь обеспечивать стабильную работу для более чем 50 тысяч сотрудников предприятий, выплачивая достойную зарплату и предоставляя социальные гарантии.

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Президент Украины Владимир Зеленский указом от 24 июня утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций, в частности, против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.