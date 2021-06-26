Предприятия олигарха Фирташа продолжают работать, несмотря на введенные СНБО санкции

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 1432
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 369
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 315
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 531
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 612
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 423
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Просмотров: 369
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Просмотров: 1026
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
Просмотров: 360
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Просмотров: 1674
Фото
Все фото
5
3
8
3
5
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на &quot;Арсенале&quot;
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
&quot;Порошенко зарабатывал на смерти военных&quot; - самое интересное из интервью Зеленского
"Порошенко зарабатывал на смерти военных" - самое интересное из интервью Зеленского
Зеленский признался, почему всю жизнь с Еленой
Зеленский признался, почему всю жизнь с Еленой
Прокуратура нагрянула с обысками к теще Медведчука
Прокуратура нагрянула с обысками к теще Медведчука
Зеленский уехал, работа заглохла - Вирастюк увидел &quot;хвосты&quot; с ликвидации стихии на Прикарпатье
Зеленский уехал, работа заглохла - Вирастюк увидел "хвосты" с ликвидации стихии на Прикарпатье
Видео
Все видео
Блогер метит на место Кличко. Мэр отреагировал стихом
Блогер метит на место Кличко. Мэр отреагировал стихом
Депутат от "Партии Шария" устроила скандал
Депутат от "Партии Шария" устроила скандал
Киве вручили подозрение за коммунистические замашки
Киве вручили подозрение за коммунистические замашки
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
Интервью
1/5
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
2 Просмотров: 216
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 378
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 972
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 855
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 198
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
25 июня 2021
Просмотров: 360
Не буде покою
Мав настати той день, коли я візьму до рук сапку. Не просто візьму, а знайду в собі силу тримати впевнено й відчувати її, як вправний вершник ...
суббота, 26 июня 2021 01:36

Предприятия олигарха Фирташа продолжают работать, несмотря на введенные СНБО санкции

  Комментировать
Предприятия олигарха Фирташа продолжают работать, несмотря на введенные СНБО санкции
СНБО ввело против Фирташа санкции. Фото: Укринформ

Предприятия Group DF International австрийского холдинга, принадлежащего Дмитрию Фирташу, продолжают свою работу, несмотря на санкции, введенные после решения СНБО.

"Прежде всего, группа заявляет, что мы и наши бизнесы работают в обычном режиме и выполняют и будут продолжать выполнять свои обязательства как перед потребителями нашей продукции, так и перед десятками тысяч сотрудников и их семьями", – говорится в полученном агентством Интерфакс-Украина обращении группы к контрагентам, партнерам и сотрудникам входящих в нее предприятий Group DF.

Группа заявила, что нацелена на выполнение контрактных обязательств по поставке продукции и предоставлению услуг всех ее бизнесов, в том числе азотного, титанового, газового, логистического, портового.

Вместе с тем, группа заверила, что будет и впредь обеспечивать стабильную работу для более чем 50 тысяч сотрудников предприятий, выплачивая достойную зарплату и предоставляя социальные гарантии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конгрессмены США призывают Белый дом добиться экстрадиции Фирташа из Австрии

Президент Украины Владимир Зеленский указом от 24 июня утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций, в частности, против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Предприятия олигарха Фирташа продолжают работать, несмотря на введенные СНБО санкции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
6
 Просмотров: 9648
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
4
 Просмотров: 8199
&quot;Кто реально управляет Украиной?&quot; - сети всколыхнуло интервью Зеленского
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
 4 Просмотров: 6057
Польша нанесла удар по украинских заробитчанах
Польша нанесла удар по украинских заробитчанах Просмотров: 5661
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
 3 Просмотров: 3276
Политика
Меркель расстроилась, что в Европе не поддержали идею совместного саммита с Путиным
Меркель расстроилась, что в Европе не поддержали идею совместного саммита с Путиным Просмотров: 27
Сколько потратили на восстановление дверей Офиса президента
Сколько потратили на восстановление дверей Офиса президента Просмотров: 279
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
 1 Просмотров: 1432
Филатов может стать техническим кандидатом Зеленского, чтобы отобрать голоса у Кличко - Вигиринский
Филатов может стать техническим кандидатом Зеленского, чтобы отобрать голоса у Кличко - Вигиринский Просмотров: 324
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
5
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
22
"Порошенко зарабатывал на смерти военных" - самое интересное из интервью Зеленского
8
"У меня нет ни одного конкурента" - Зеленский о будущих президентских выборах
6
Блогер из Донецка обругал Украину, пришлось извиняться
5
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
4
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
Голосов: 7455
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть