Газ вместо долгов: Нафтогаз объяснил, каким должен быть новый транзитный контракт

Нафтогаз направил Газпрому письмо-ответ на их предложение о транзите газа в 2020 году. Фото: ubr.ua

Нафтогаз готов продолжать обсуждать транзит российского газа, но по европейским правилам и в трехстороннем формате - Украина, Россия, ЕС.

"Готовые конструктивно рассматривать предложения Газпрома по выполнению решений Стокгольмского арбитража и соответствующего мирового соглашения. По окончательному и обязательному для исполнения решению арбитража, Газпром должен заплатить Нафтогазу примерно $3 миллиарда. Нас устраивают денежные средства, но если Газпром хочет оплатить этот долг через поставки газа, готовы рассмотреть такое предложение", - написал в Facebook исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Об этом украинская компания написала в ответе на письмо Газпрома по транзиту газа в 2020 году.

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По словам Витренко, новый контракт на транзит газа надо заключать по европейским правилам и с отделенным от Нафтогаза оператором ГТС. Действующий контракт на транзит российского газа по территории Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.

В то же время в России уже заявили о следующих газовых переговорах. Предварительно их запланировали провести в пятницу 29 ноября.

Россия готова продлить старый или заключить новый контракт на транзит газа по территории Украины на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ в 2020 году. Соответствующее письмо Газпром за подписью главы правления Алексея Миллера направил в адрес Нафтогаза.