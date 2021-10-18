Газ перестали закачивать в хранилища

Закачку газа остановили 4 октября и до сих пор не восстановили. Фото: Укртрансгаз

Украина перестала закачивать природный газ в хранилища.

Запас природного газа в подземных хранилищах на сегодняшний день составляет 18,66 млрд куб.м, сообщает Укртрансгаз.

Это почти на 34% меньше прошлогодних показателей.

Компания ежедневно отбирает 16-17 млн куб.м газа из хранилищ.

Согласно данным Укртрансгаза, закачивание в хранилища остановили 4 октября. Возобновить заполнение хранилищ планируют после нормализации погоды. Но 18 октября закачивание не возобновили.

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Украинские газовые хранилища на сегодняшний день заполнены на 60%.

Газ для населения в течение зимнего сезона будет стоить 7,42 грн, заявил председатель правления Нафтогаз Юрий Витренко. 30 сентября правительство, Нафтогаз, Ассоциация городов, Конгресс местных и региональных властей подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения расти не будут.