Гарантированная цена: сколько украинцы заплатят за газ в январе

В январе в любом случае газ будет стоить 5500 грн за тыс. куб. Далее цена может меняться. Фото: Depositphotos

С начала 2020-го Нафтогаз предложит украинцем две цены на газ - квартальную и ежемесячную.

До 30 декабря потребители могут выбрать, по какой цене покупать газ в течение отопительного периода, сообщила пресс-служба компании.

Так, квартальная цена без налогов составляет 5500 грн за тыс. куб. м. Устанавливается автоматически до конца отопительного сезона и не меняется.

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Ежемесячная цена в января 2020 года тоже составит 5500 грн за тыс. куб. В то же время из следующих месяцев цена на газ может или вырасти, или подешеветь.

"Чтобы отказаться от гарантированной квартальной цены, надо обратиться к региональным сбытовым компаниям до 30 декабря. Центры обслуживания клиентов будут работать до 28 декабря, а в личных кабинетах опция отказа будет доступна до 30 декабря. Если вы откажетесь от гарантированной квартальной цены, то вернуть назад программу не удастся", - отметили в Нафтогазе.

В декабре газ для населения подешевел на 13% по сравнению с ценой в ноябре. Бытовым потребителям придется заплатить 4277 грн за тысячу "кубов" газа. Цена не учитывает налогов и расходов на транспортировку, сообщили в Нафтогазе.