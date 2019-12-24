Гарантированная цена: сколько украинцы заплатят за газ в январе

 
Ексклюзивы
1/5
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 882
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
1 Просмотров: 1143
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 1323
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 351
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 2799
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 252
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 198
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2790
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1431
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 684
Фото
Все фото
3
13
3
3
7
Показали протокол по газу с Россией
Показали протокол по газу с Россией
&quot;Труднее всего найти поставщиков&quot; - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Видео
Все видео
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Интервью
1/5
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
1 Просмотров: 1152
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2790
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1287
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1350
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 630
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
Просмотров: 450
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
вторник, 24 декабря 2019 10:45

Гарантированная цена: сколько украинцы заплатят за газ в январе

  Комментировать
Гарантированная цена: сколько украинцы заплатят за газ в январе
В январе в любом случае газ будет стоить 5500 грн за тыс. куб. Далее цена может меняться. Фото: Depositphotos

С начала 2020-го Нафтогаз предложит украинцем две цены на газ - квартальную и ежемесячную.

До 30 декабря потребители могут выбрать, по какой цене покупать газ в течение отопительного периода, сообщила пресс-служба компании.

Так, квартальная цена без налогов составляет 5500 грн за тыс. куб. м. Устанавливается автоматически до конца отопительного сезона и не меняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цена на газ не возрастет, а цифры в платежках украинский снизятся

Ежемесячная цена в января 2020 года тоже составит 5500 грн за тыс. куб. В то же время из следующих месяцев цена на газ может или вырасти, или подешеветь.

"Чтобы отказаться от гарантированной квартальной цены, надо обратиться к региональным сбытовым компаниям до 30 декабря. Центры обслуживания клиентов будут работать до 28 декабря, а в личных кабинетах опция отказа будет доступна до 30 декабря. Если вы откажетесь от гарантированной квартальной цены, то вернуть назад программу не удастся", - отметили в Нафтогазе.

В декабре газ для населения подешевел на 13% по сравнению с ценой в ноябре. Бытовым потребителям придется заплатить 4277 грн за тысячу "кубов" газа. Цена не учитывает налогов и расходов на транспортировку, сообщили в Нафтогазе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гарантированная цена: сколько украинцы заплатят за газ в январе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Верди написал оперу для египтян

Самое читаемое
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 33174
Обнаружили кладбище брошенных такси
Обнаружили кладбище брошенных такси
7
 Просмотров: 17667
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине Просмотров: 15660
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
15
 Просмотров: 12834
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю Просмотров: 10881
Экономика
Украина прекратила выпуск "коньяка" и "шампанского"
Украина прекратила выпуск "коньяка" и "шампанского" Просмотров: 495
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
 Просмотров: 891
Цены акций на Tesla бьют рекорды
Цены акций на Tesla бьют рекорды Просмотров: 252
Валюта подешевела еще больше
Валюта подешевела еще больше Просмотров: 1080
Транзит газа предохраняет от полномасштабной военной агрессии России - Витренко
Транзит газа предохраняет от полномасштабной военной агрессии России - Витренко Просмотров: 405
Больше всего комментируют
42
Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
4
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
3
Украинцы выбрали политика года
1
Ни один Путин не причинит нашей стране столько вреда, как граждане, которые боятся перемен
1
В украинской армии изменят генеральские звания
Голосов: 22751
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua