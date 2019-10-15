"Формула Геруса": как растет импорт электроэнергии Коломойским

Импортные поставки электрической энергии из России, которые начались с 1 октября, увеличились почти вдвое до 4,48 млн кВт-ч по состоянию на 15 октября, против 2,4 млн кВт-ч в начале месяца.

Об этом свидетельствуют данные оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

В целом импорт электроэнергии из России за первые 15 суток октября составил 53,68 млн кВт-ч.

В частности, объемы поставок электроэнергии начали увеличиваться с 5 октября, с 2,4 млн кВт-ч достигли 2,88 млн кВт-ч. С 6 по 14 октября импорт составлял 4,08 млн кВт-ч ежедневно.

По данным источников на рынке, единственным поставщиком остается компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским.

Как сообщал ExPro, 18 сентября Верховная Рада по предложению председателя комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрея Геруса внесла изменения в закон Украины "О рынке электроэнергии", которыми был разрешен импорт электроэнергии из России и Беларуси в ОЭС Украины на условиях двусторонних контрактов.

20 сентября сообщалось о том, что компания "ТАС энергия страны", владельцем которой является бизнесмен Сергей Тигипко, планирует импортировать в Украину электроэнергию в сентябре-декабре этого года из России, приобретя ее в государственной российской компании "Интер РАО ЕЭС".

1 октября состоялась первая коммерческая поставка электроэнергии в направлении "Россия-Украина", ее осуществила частная компания "Юнайтед Энерджи".

Справка ExPro. "Юнайтед Энерджи" – это компания, которая по данным СМИ была крупнейшим поставщиком газа добычи полугосударственной "Укрнафты" для нужд "Днепроазота", который входит в активы Игоря Коломойского. Основателем и руководителем "Юнайтед Энерджи" является Андрей Короткевич-Лещенко, также является партнером в газовой компании ООО "Укр-Альянс Групп", которая принимает участие в торгах на поставку газа в системе Prozorro.