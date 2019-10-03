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четверг, 03 октября 2019 17:20

ФОПы под угрозой: у Зеленского придумали новые условия для предпринимателей

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ФОПы под угрозой: у Зеленского придумали новые условия для предпринимателей
В правительстве ищут способы, как заставить крупный бизнес прекратить уклоняться от уплаты налогов. Фото: Depositphotos

Физлицам-предпринимателям хотят запретить предоставлять услуги. Позволят исключительно торговать или заниматься производством.

"Есть схема с уклонением от налогов при выплате зарплат через ФЛП. Надо совместить поднятия порога максимального дохода, чтобы работать на упрощенной системе налогообложения, и запретить использовать ФЛП при выплате зарплаты. То есть убрать услуги, оставить торговлю и производство", - сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает "РБК-Україна".

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Верховная Рада уже приняла законпроекты, которыми обязывает устанавливать предпринимателей кассовые аппараты или соответствующее программное обеспечение на смартфон.

"Большой бизнес надо заставить прекратить уклоняться от уплаты налогов", - объясняет Гетманцев.

Малый бизнес в сфере торговли, общественного питания и услуг обязали устанавливать кассовые аппараты. Требования касаются ФЛП 2-4 группы налогоплательщиков. Аппараты не надо устанавливать продавцам на рынке, в секонд-хенде. Соответствующие законы вступят в силу через 6 месяцев после официального опубликования. Кабмин должен принять нормативно-правовые акты, необходимые для их реализации.

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