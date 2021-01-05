Фонд соцстрахования упростил оплату больничных

Первые пять дней больничного отпуска финансирует работодатель. Фото: pexels.com

Фонд социального страхования упростил процедуру оплаты больничных для лиц с COVID-19, а также тех, кто пребывает на самоизоляции. Внесенные изменения ускоряют выплату пособий по временной потере трудоспособности.

Больничные листы таких лиц теперь не требуют согласования с заведующим отделением или врачебно-консультативной комиссией для их продления на срок более 10 дней, сообщает Фонд на странице Facebook.

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Первые 5 дней больничного отпуска финансирует работодатель. Фонд соцстрахования компенсирует утраченный заработок начиная с 6-го дня нетрудоспособности.

Начиная с 22 декабря и на период действия карантина, врач в амбулаторно-поликлинических учреждениях может выдавать листок нетрудоспособности лично и на срок, необходимый для лечения пациентов с коронавирусной болезнью.

Е-больничные, которые должны были запустить в Украине в апреле 2020 года, заработают в этом году. Запуск е-больничных позволит не только отменить больничный как бумажную справку, что является элементом бюрократии, но и экономить время врачей и пациентов.