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Финансовый кризис УЗ спровоцирован нечестными тарифам, и указывает на коррупцию - ВРУ

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Финансовый кризис УЗ спровоцирован нечестными тарифам, и указывает на коррупцию - ВРУ
Фото: vcrti.com.ua

Слабая и нечестная тарифная политика Укрзализныци довела предприятие к убыткам, и имеет признаки коррупции. Об этом в заявил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики, народный депутат Сергей Лабазюк.

Главная проблема УЗ в том, что на предприятие давят различные сферы влияния, которые не заинтересованы в эффективной работе украинской железной дороги, говорит нардеп.

"В УЗ до сих пор нет единой вертикали управления. Есть различные сферы влияния, которые не думают о том, чтобы поднять эффективность работы УЗ. А это особенно важно сегодня, когда уменьшился вал сельскохозяйственной продукции и, соответственно, уменьшилось количество перевозок. Как следствие - перевозчики понесли немалые убытки, и находятся в критическом финансовом состоянии.

На фоне этого довольно неправильно менять тарифы для одних, и не опускать для других. Неправильно ставить в неравные условия тех, кто заключил долгосрочные контракты с теми, кто пользуется услугами УЗ разово. Если имеют место для одних одни условия, для других - другие, это уже не о конкуренции и экспорте, как говорят в УЗ, а, скорее всего, там надо поискать коррупционные составляющие", - сказал нардеп.

Отметим, что украинский бизнес, который работает с Укрзализныцей на условиях долгосрочных контрактов, заявил о финансовом давлении со стороны одного из топ-менеджеров УЗ - гражданина Грузии Ираклия Эзугбая.

В обращении предпринимателей к председателю правления УЗ Владимира Жмака, бизнес указывает на дискриминационные условия работы, установленные Эзугбаем в нарушение норм антимонопольного законодательства.

Комментируя это, Лабазюк отметил, что руководящие должности в УЗ должны заниматься исключительно граждане Украины.

"В Украине есть достаточно профессиональных людей. И правильно было бы, если бы в Украине работали на стратегических направлениях только украинцы. Чтобы мы давали возможность изменять Украину руками украинцев.

Если мы хотим услышать чью-то рекомендацию, а перенимать чей-то опыт - это нормально, то да, хорошо. Но это должен быть исключительно совет и консультация, а мы уже сами определимся, какая система нам больше подходит", - говорит нардеп.

Заметим, что при руководстве Эзугбая УЗ получила почти полмиллиарда гривен убытков только в течение октября

Еще 9 млрд грн УЗ может потерять по решению АМКУ, если бизнес обжалует действия Эзугбая.

В общем, как отмечает бывший член правления УЗ, иностранный менеджмент сейчас просто доводит предприятие до банкротства.

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01
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