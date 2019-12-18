Ferrexpo за 9 месяцев инвестировала в украинские активы более 4,5 млрд грн

Средства ЕГОКа и БГОКа были вложены в переработку, развитие железнодорожных путей и объектов, в проекты по капитальному строительству карьера и инфраструктуры, геологические и другие работы

Группа Ferrexpo по результатам девяти месяцев 2019 вложила более 4,5 млрд грн (более$ 172,2 млн) в развитие Полтавского, Еристовского и Белановского ГОКов, которые входят в Группу, что превзошло аналогичный показатель 2018 года.

Согласно утвержденной Советом Директоров инвестпрограммы, Группа Ferrexpo за январь-сентябрь текущего года инвестировала в поддержку месторождений и развитие Полтавского ГОКа (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, что входит в группу Ferrexpo) более 3 млрд грн (более $115 млн), в развитие Еристовского и Белановского ГОК (ЕГЗК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM и БГЗК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входящих в группу Ferrexpo) - более 1,48 млрд грн (более $57,2 млн).

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Основными капитальными инвестициями ПГОК стали расходы на поддержку действующего производства в сумме более 580 млн грн (более $22,0 млн) и крупных стратегических проектов на сумму более 1,79 млрд грн (более $68 млн); компоненты на сумму более 659,3 млн грн (более $25 млн), а также расходы на развитие северных месторождений.

Средства ЕГОКа и БГОКа были вложены в переработку, развитие железнодорожных путей и объектов, в проекты по капитальному строительству карьера и инфраструктуры, геологические и другие работы.

В 2019 году Группа Ferrexpo продолжает выполнять план по инвестициям в соответствии с утвержденной Советом Директоров инвестпрограммой. В ее рамках Группа сотрудничает с лидирующими в своих отраслях компаниями: Atlas Copco/Epiroc (Швеция) - буровые станки, Metso (Финляндия, США) - измельчительное оборудование, Zeppelin (США) - горная техника, Wenco (США) - ПО для горной техники , Komatsu (Япония) и Caterpillar (США) - большегрузные авто, Liebherr (Германия) - крановое и измельчительное оборудование, ABB (Швеция) - электрооборудование и оборудование контрольно-измерительных приборов) и др. компаниями. ЕГОК и БГОК также направили инвестиции на приобретение 400 железнодорожных полувагонов у Крюковского вагоностроительного завода.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОК. В 2018 г. компания выработала 10,6 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.