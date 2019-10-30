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среда, 30 октября 2019 15:59

Ferrexpo инвестировала в украинские активы более 2,7 млрд грн

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Ferrexpo инвестировала в украинские активы более 2,7 млрд грн
Группа Ferrexpo сотрудничает с лидирующими в своих отраслях компаниями: Metso (Финляндия, США), Atlas Copco (Швеция), Zeppelin (США), Wenco (США), Komatsu (Япония), Liebherr, Metal 7 (Канада), ABB (Швеция) и др. компаниями

Группа Ferrexpo по результатам 6 месяцев 2019 года вложила свыше 2,7 млрд грн - а это более $101,9 млн - в развитие Полтавского, Еристовского и Белановского ГОКов, входящих в Группу. Что превзошло аналогичный показатель 2018 года.

Согласно утвержденной Советом Директоров инвестпрограмме, Группа Ferrexpo за январь-июнь текущего года инвестировала в поддержку месторождений и развитие Полтавского ГОКа свыше 1,819 млрд грн (более $70,9 млн). В развитие Еристовского и Белановского ГОКов – свыше 837,0 млн. грн (более $31,1 млн).

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Основными капитальными инвестициями ПГОКа стали расходы на поддержку действующего производства в сумме свыше 426 млн грн (более $15,2 млн) и крупных стратегических проектов на сумму свыше 847 млн грн (более $38,1 млн); компоненты на сумму свыше 546 млн грн (более $17,4 млн).

Средства ЕГОКа и БГОКа были вложены в переработку, развитие ж/д путей и объектов, в проекты по капитальному строительству карьера и инфраструктуры, геологические и другие работы.

В 2019 году Группа Ferrexpo продолжает следовать плану по инвестициям в соответствии с утверждённой Советом Директоров инвестпрограммой. В ее рамках Группа сотрудничает с лидирующими в своих отраслях компаниями: Metso (Финляндия, США) – дробильное оборудование, Atlas Copco (Швеция) – буровые станки, Zeppelin (США) – горная техника, Wenco (США) – ПО для горной техники, Komatsu (Япония) – большегрузные авто, Liebherr (Германия) – краны грузоподъемностью 200 тонн, Metal 7 (Канада) – специальное технологическое оборудование для цеха переработки окатышей (ЦПО), ABB (Швеция) – электрооборудование и оборудование контрольно-измерительных приборов и др. компаниями. ЕГОК и БГОК также направили инвестиции на покупку 400 вагонов у Крюковского вагоностроительного завода.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. В 2018 году Компания произвела 10,6 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

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