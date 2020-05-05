Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно

Фото: Сергей Швец

Сергей Швец год назад открыл страусиную ферму в селе Ловаги Рожнятинского района . Помещение для фермы построил на земле своего деда, а идею такого заработка подсказала его мать. Ежедневно зарабатывает около 2 тысяч гривен.

"Ферму обустроил на дедовой земле. 22 страусы купил в Николаевской области. Прежний владелец закрывал бизнес и сбывал все вместе", - рассказывает Gazeta.ua Сергей.

Много информации по уходу птиц мужчина ищет в интернете. По некоторым вопросам консультируется с бывшими владельцами.

"Говорят, что этот бизнес окупается за 2-3 года. На самом деле, все относительно – в зависимости от того, насколько серьезно подошли к подготовке. Прежде чем завезти птиц, выровнял участок и выкорчевал деревья. Если этого не сделать, страусы травмируются. Часто ломают ноги. Оказывается, имеют очень ломкие кости. Так потеряли одну птичку. Важен и сбыт продукции. Мы смогли наладить посещение фермы туристами. В прошлом году был такой наплыв, что продукции не хватало", - говорит фермер.

Экскурсия на ферму обойдется в 50 гривен, с дегустацией – 300. За раз ферму посещает около 30 человек.

"Яйцо страуса заменяет 30 куриных яиц. Вес достигает 1, 5 килограмма, а храниться в холодильнике может пол года", - замечает фермер.

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Фермер уверяет, что на вкус яйца совсем не похожи на куриные, потому что имеет нежный сливочный привкус. Одного яйца хватает, чтобы накормить компанию из 8 взрослых мужчин.

"Мясо очень интересное на вкус. Похоже на дичь, немного жестковатое, имеет много белка. Считается диетическим, поэтому есть постоянные клиенты, которые его заказывают. Мы вакируем его и отправляем по почте. Также туристам предлагаем тушенку из страусятины", - говорит фермер.

В период карантина мужчина отправляет почтой яйца и мясо. Чтобы они доехали без повреждений, упаковывает их в специальные короба и хорошо фиксирует, чтобы не перевернулось. Яйцо продает за 250 грн, килограмм страусятины-350 грн.

Фермер рассказывает, что страусы в уходе неприхотливы в сравнении с поросятами или другим скотом. Их кормят дважды в день. Съедают полтора-два килограмма разной смеси – пшеница, овес, ячмень, немного кукурузы, сои, свежей травы с витаминами.

Работу продовольственных рынков разрешили с 1 мая 2020-го. Соответствующее решение Кабмин принял на заседании правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Основным условием работы базаров является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.