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вторник, 29 июня 2021 15:36

Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд

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В последнее время работники коммунальных служб начали злоупотреблять своими полномочиями и возможностями безосновательных взысканий средств с людей. Платежки о долге - это следствие этих действий. Потребителям всегда нужно самостоятельно интересоваться состоянием счета. Если возникает долг, провести сверку, направить письма. Объяснить, какие есть показатели и оплаты за определенный период. Пусть предоставят письменную информацию, каким образом возник долг, рассказал Gazeta.ua Владимир Бибик, адвокат Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Автор: Елена Луценко
  Потребителям всегда нужно самостоятельно интересоваться состоянием счета
Потребителям всегда нужно самостоятельно интересоваться состоянием счета

Почему возникают долги за газ?

Перед работниками ставят задачу - как можно больше взыскать с людей. Газовики сознательно ставят потребителя в такую ​​ситуацию. Что касается случая с учительницей из села Вороняки Золочевского района Львовской области Ольги Бартницкой, которой насчитали более 44 тысяч гривен долга за газ (после вызова аварийной службы счетчика исчезла одна из пломб - Gazeta.ua). Ее ошибка, не присутствовала при снятии счетчика. Дали что-то подписать - бездумно подписала и ушла. Затем комиссия решает вопрос, досчитывает долг за полгода потребления без счетчика.

Простому человеку очень сложно разобраться в этом всем. Но надо хотя бы интересоваться, присутствовать на всех процедурах, читать, что подписываете. Обязательно участвовать в комиссиях, объяснять ситуацию письменно.

Как проходят подобные комиссии?

На этих комиссиях предвзято относятся к потребителям. Они заинтересованы не разобраться в ситуации. Их основная задача - взыскать средства. За счет этого потом работники коммунальных организаций получают премии, показывают свою работу и нужные показатели. Мало кто из потребителей идет потом эти долги оспаривать, поэтому всегда получается, что правы газовики. После того, как начислить долг, службы должны подать в суд. Чаще всего подают приказным производством. Потребителю нужно идти и доказывать свою правоту.

В чем сложность?

Потребитель не является специалистом в этой области. У него сняли счетчик. Зафиксировали, что там не было пломбы и присутствуют внутренние повреждения. Послали на какую-то экспертизу. Как оно дошло до экспертизы - не понятно. Для суда нужны доказательства правоты одной и другой стороны. Потребителю в таких ситуациях практически невозможно доказать свою правоту. Ибо кроме слов, человек честный и никакого вмешательства с его стороны не было, он ничего не может предоставить. А для суда нужны письменные доказательства, выводы экспертизы, акты проверки, акты распломбирования, выводы комиссии. А что может предоставить потребитель, если он на комиссию не ходил и на распломбировании его не было?

Если человек не согласен с выводами экспертизы газовиков, она должна самостоятельно заказать проверку счетчика. Технические выводы - это письменные доказательства. У нас есть много экспертных учреждений, которые могут проводить подобные исследования. В суде нужно заявить ходатайство о назначении экспертизы. Но ее оплата возлагается на потребителя. Это недешево. Если экспертиза будет в пользу потребителя, то суд может увидеть противоречие в доказательствах одной стороны с доказательствами другой. Примет законное решение.

Как обезопасить себя от подобных ситуаций?

Не получается у потребителя прийти на комиссию - сообщите об этом комиссию, попросите перенести заседание. Отправьте свои объяснения письмом, позвоните. Фотографировать нужно все моменты. Как бы не критично суд оценивал фотографии, но это также доказательство. Возможно, на момент снятия счетчика, там была пломба. А как доехала до газконторы - ее не стало. На первый взгляд это мелочи, но от них многое зависит.

Обязанность по проверке и периодичности поверки счетчиков возлагается на коммунальные организации. Я никогда не встречал случаев, чтобы потребитель препятствовал во время проверки. Периодичность службы сами определяют. Это может быть через 3-5 или 10 лет. Вины потребителя в том, что они не вовремя приходят, нет. Проблема в большинстве случаев в ненадлежащем отношении работников коммунальных структур к выполнению своих обязанностей. А страдает потребитель, потому что коммунальщики злоупотребляют своими правами.

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Реально потребителю выиграть суд?

Это расходы, время и нервы. Начиная от процессуальных моментов и заканчивая сбором доказательств. Для адвокатов и суда доказательства - ключевой аргумент.

Я сталкиваюсь с тем, что по районам люди подписывают правила присоединения к газовым сетям. Хотя и не видели тех правил. За них там кто-то галочку поставил и потом насчитывается долг. Был случай, что человек поехала в командировку, а в этот же день были подписаны какие-то правила. Мы обжаловали тот судебный приказ.

Еще был случай в Кобеляках на Полтавщине. Людям насчитали долг по этим правилам. Суд отменил. А газовики приехали и отключили газ. Никто никого не боится. Человек махнет рукой, найдет две тысячи и заплатит, потому что не может жить без газа. Это манипуляции и злоупотребление полномочиями. Они знают, что суд отменил долг, но перекрывают газ. Человек не знает, что ему делать в этой ситуации. Я советую: сразу полицию вызывайте или собаку выпускайте.

Был случай, когда человек показывал оригинал решения суда, что долг отменен. А газовикам руководство приказало все равно отрезать дом от снабжения. Решение суда, все должны выполнять, их не интересует. Повлиять на руководителя газовой службы практически невозможно.

К тому же сегодня человеку отрезали газ, он обращается в суд относительно противоправности действий. И будет судиться год-полтора. Первая инстанция - это минимум 3-4 месяца. Приходит отопительный сезон, а в доме нет газа.

Отключение газа потребителям нужно законодательно запретить. У населения сейчас доходы мизерные. Если возник долг, то дайте возможность человеку его оплатить. За неотапливаемый период он рассчитается. Если же за газ не платят год-два, тогда ситуация иная. Это систематический должник. Я считаю, что должен быть индивидуальный подход по работе с потребителями и меньше злоупотреблений со стороны коммунальных служб.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысила цены на газ для бытовых абонентов на 10% по сравнению с июнем. 1 куб.м в июле будет стоить 13,13 грн. В июне украинцы платили 11,94 грн за кубометр.

Цены на газ не вырастут у тех, кто обслуживается на годовом тарифе. Здесь по-прежнему действует фиксированная цена - 7,96 грн/куб.м.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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