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суббота, 28 сентября 2019 12:40

Европейские банки дадут деньги на ремонт трассы Киев - Одесса

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Европейские банки дадут деньги на ремонт трассы Киев - Одесса
Трассу поднимут к категории автобана. Фото: Build PortaL

900 млн евро должны выделить европейские банки на ремонт дороги Киев - Одесса.

Исполняющему обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомиру Новаку удалось завершить переговоры с европейскими банками EIB и ЕБРР, пишет "Громадське".

"Украина получит следующие 900 млн евро на капитальный ремонт дороги Киев - Одесса и поднятие этой дороги к категории автобана", - сказал Новак.

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На капитальный ремонт дороги необходимо 2-3 года. Работы начнутся со следующего строительного сезона.

На восстановление дорог в проекте Государственного бюджета предусмотрено 74,4 млрд грн. Дорожный фонд в 2020 году запланирован в размере 69,7 млрд грн.

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