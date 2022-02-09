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среда, 09 февраля 2022 11:12

Европа планирует поэтапно отказываться от ртути. Украина тоже ощутит последствия

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Европа планирует поэтапно отказываться от ртути. Украина тоже ощутит последствия
Ртуть является серьезной опасностью для окружающей среды и здоровья человека. Фото: unsplash.com

Открытые консультации с общественностью ЕС по пересмотру использования ртути в продукции начнутся по инициативе Европейской комиссии (ЕК).

"Ртуть является серьезной опасностью для окружающей среды и здоровья человека, и в ЕС мы прошли долгий путь по ее ограничению. Но риски существуют и сегодня. Теперь нам нужно рассмотреть сферы применения ртути в ЕС, такие как зубная амальгама, а также экспорт продуктов из добавлением ртути. Мы стремимся к нулевому загрязнению и демонстрируем это на всех фронтах", - заявил член ЕК по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В ЕС уже существует политика снижения риска влияния ртути на людей и окружающую среду. При этом соответствующее законодательство охватывает практически все аспекты использования ртути.

Однако значительное количество ртути по-прежнему применяется в ЕС, преимущественно в стоматологической амальгаме, и еще в такой продукции, как осветительные или измерительные приборы.

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"Поскольку загрязнение ртутью устойчиво, такое длительное использование способствует ее накоплению в окружающей среде, в частности в продуктах питания. Пересмотр действующих правил будет способствовать осуществлению европейской программы Zero Pollution по созданию экологически чистой среды, заявленной в "зеленом курсе" ЕС", - объясняют в Брюсселе.

Еврокомиссия предлагает гражданам и заинтересованным сторонам высказать свое мнение, которое "поможет оценить эффект, связанный с возможным поэтапным отказом от стоматологической амальгамы, а также доступность и стоимость безртутных альтернатив".

Украина тоже ощутит последствия безртутного производства в ЕС. Предполагается, что в ходе консультаций будет рассмотрен запрет на производство в ЕС и экспорт некоторых продуктов с добавлением ртути, запрещенных к размещению на внутреннем рынке ЕС.

Консультации продлятся до 3 мая 2022 года, сообщила Еврокомиссия.

$50 млрд - таков будет фонд МВФ для кредитования стран с низким и средним доходом для борьбы с климатическими изменениями.
Цель фонда - помочь странам с низким доходом и уязвимым странам со средним уровнем дохода с ВВП на душу населения менее $12 тыс. в год повысить устойчивость к рискам платежного баланса и обеспечить устойчивое восстановление.
Под эти критерии выплат МВФ подпадает и Украина.

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Дата
09
февраля

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