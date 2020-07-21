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вторник, 21 июля 2020 11:35

ЕС распределил деньги для спасения экономики от Covid-кризиса

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ЕС распределил деньги для спасения экономики от Covid-кризиса
Общий бюджетный пакет ЕС превышает сумму €1,8 трлн. Фото: pixabay.com

Лидеры ЕС согласовали план спасения экономики. Для Фонда восстановления "Следующее поколение ЕС" выделили €750 млн. Также утвердили долгосрочный бюджет на €1,074 трлн.

Бюджетные постановления принял Европейский Совет. Теперь их должен утвердить Европарламент, передает "Укрінформ".

"Европа обнаружила солидарность и продемонстрировала способность к действиям. Это наше общее достижение. Де факто, это первый раз в истории Европы, когда наш бюджет будет четко связан с нашими климатическими целями. Первый раз, когда уважение к верховенству права будет связано с бюджетными расходами. Первый раз, когда мы совместно усиливаем наши экономики для противодействия кризису", - отметил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен добавила, что общий бюджетный пакет превышает сумму €1,8 трлн, или более 5% от ВНП всех 27 стран ЕС.

"В поиске компромисса лидеры сделали далеко идущие уточнения к новому пакету Многолетней финансовой перспективы и "Следующего поколения ЕС". Например, в системе здравоохранения, миграции, во внешних действиях и инвестициях. Они не приняли Инструмент поддержки ликвидности. Это уменьшает инновационную составляющую бюджета, даже при условии, что более 50% всего бюджета будут поддерживать современные политические направления", - пояснила она.

ВВП еврозоны в этом году сократится на 8,7%. Ранее Европейская комиссия прогнозировала падение на 7,7%. Прогноз ухудшили из-за медленных темпов отмены ограничений, которые сдерживают распространение пандемии. В следующем году экономика еврозоны может вырасти на 6,1%, Евросоюза - на 5,8%. Предыдущий прогноз предусматривал лучшие результаты по итогам 2021 года - 6,3% и 6,1% соответственно.

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