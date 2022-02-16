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среда, 16 февраля 2022 22:19

Энергосистему Украины тестово отсоединят от России и Беларуси: объявлено даты

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Энергосистему Украины тестово отсоединят от России и Беларуси: объявлено даты
Мета випробувань — продемонструвати здатність енергосистеми підтримувати необхідну частоту. Фото: Reuters.com

Объединенная энергосистема (ОЭС) Украины будет проходить первый этап испытания в изолированном режиме 24-26 февраля.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Впервые в истории независимой Украины должно пройти тестовое отключение украинской энергосистемы от систем Беларуси и Российской Федерации.

"Первый этап испытания энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем России, Беларуси и сети ENTSO-E режиме запланирован на 24-26 февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Испытания в изолированном режиме и предстоящая синхронизация энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы будут производиться в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы.

Результаты тестирований станут основой для принятия решения о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами.

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Операции для временного отсоединения острова Бурштынской ТЭС от энергосистемы ENTSO-E и присоединения его к ОЭС Украины начнутся утром 23 февраля.

Затем будут выполняться операции по временному отсоединению ОЭС Украины от энергосистем России и Белоруссии. Возвращение энергосистемы Украины на параллельную работу с указанными энергосистемами намечено на 27 февраля.

"Цель испытаний - продемонстрировать способность энергосистемы поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы. Тестирования предполагают поочередное проведение отключения генерации и погрузки", - рассказывают в Укрэнерго.

ENTSO-E – европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 оператора в 36 странах Европы.

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