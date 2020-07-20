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понедельник, 20 июля 2020 17:31

Экспорт овощей и фруктов снизился почти на 50%

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Экспорт овощей и фруктов снизился почти на 50%
Выручка от продажи овощей и фруктов снизилась до $ 58,5 млн. Фото: pixabay.com

Во время карантина плодоовощной экспорт упал на 43% по сравнению с тем же периодом 2019 года. За это время выручка от продажи овощей и фруктов снизилась до $58,5 млн. В феврале-июне 2019 года экспорт принес $101,3 млн.

Во время карантина три группы товаров обеспечивали 64% всей экспортной выручки: грецкий орех, замороженные ягоды и фрукты, свежие яблоки. В 2019 году на эти товарные позиции приходилось 74% плодоовощной экспорта.

В прошлом году главную выручку, около 40%, приносило яблоко. В 2020 году оно было на третьем месте после орехов, замороженных ягод и фруктов. Из-за невысокого урожая объем выручки упал, пишет EastFruit.

Снижение выручки экспортеров от поставок грецкого ореха за границу составили $9,4 млн или 36%. Из-за карантина спрос резко снизился в Турции и странах Ближнего Востока, но вырос в странах ЕС. Однако выручкой из Европы компенсировать ситуацию не удалось. Средние оптовые цены также снизились, что негативно отразилось на выручке.

Снижение экспорта замороженных ягод и фруктов в феврале-июне 2020 года были менее значительным - $1,5 млн или 10%. Главной причиной был рост конкуренции на рынке ЕС со стороны поставщиков замороженных ягод из стран Северной Африки: Египет и Марокко. Это негативно сказалось на ценах, но общий спрос на замороженную ягоду оставался достаточно высоким.

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Четвертое место по объему экспортной выручки заняла репчатый лук. Его экспорт увеличился на 83% или на $3,1 млн. Но это в сравнении с прошлым годом, когда мы импортировали лук, а цены были высокими. В этом году они существенно ниже. В новом сезоне, пока что, цены на лук позволяют говорить о перспективе его экспорта.

В Украине разгар сезона косточковых. На оптовых рынках вишню можно приобрести от 25 до 53 грн/кг. Черешни продают по 65-70 грн/кг.

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