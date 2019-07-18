Эксперты посоветовали, как реагировать на увольнение с работы

Не грубите руководителю, который уволил вас. Чтобы найти новую работу, вам понадобятся его рекомендации. Фото: Depositphotos

Более 40% украинских работников ежедневно думают об увольнении, свидетельствуют данные исследования. Чаще всего причиной этого становятся споры в коллективе, эмоциональное истощение или переутомление.

Бывают случаи, когда человека внезапно увольняют. Это может быть неприятным сюрпризом для самого работника. Как правильно реагировать на неожиданную новость об увольнении пишет Work.ua.

Сохраняйте спокойствие

Не паникуйте и не грубите руководству. Чтобы найти новую работу, вам понадобятся рекомендации предыдущего работодателя. Иногда рекрутеры связываются с бывшими коллегами кандидата, чтобы узнать больше о нем. Если узнали, что вас уволили, сдержанно поблагодарите компанию за полученный опыт.

Узнайте причины

Не стесняйтесь спросить о причинах увольнения. Возможно вы просто занимали декретное место. Если потеряли работу из-за своих действий или некомпетентности, делайте выводы. Вы можете записаться на курсы повышения квалификации или подумайте о смене профессии.

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Разберитесь в условиях увольнения

Выясните, как вас увольняют - в тот же день или надо отработать еще несколько недель. Уточните, будут ли выплачивать вам выходное пособие. Не подписывайте никакие документы, которые не прочитали.

Скажите старой работе - "прощай"

В последний рабочий день заберите из офиса все личные вещи, поделитесь воспоминаниями совместной работы с коллегами и пообещайте себе не возвращаться на прежнее место работы.

Минсоцполитики предлагает закрепить в Трудовом кодексе понятие гибкий график, удаленная работа и самостоятельная организация рабочего времени. Соответствующий законопроект обнародован 25 июня.