Эксперты объяснили, почему появляются "космические" платежки за тепло

Киевтеплоэнерго пересчитает киевлянке платежку за тепло. За отопление 4-комнатного столичного жилья женщине прислали счет 53 тыс. грн. Оказалось, что ее квартира - единственная в доме без индивидуального счетчика тепла.

"Есть соответствующее решение, в котором говорится, что все потери тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах распределяются между жителями, которые там проживают. Это делают, чтобы стимулировать термомодернизацию старых зданий. На самом деле государство самоустранилось от решения проблемы, а сбросило ее на жителей дома", - рассказал Gazeta.ua эксперт по энергетике Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Автор: spilka.pro В Киеве жительница многоэтажки получила платежку на сумму 52 932,18 грн за отопление 4-комнатной квартиры площадью 127,3 кв м.

Директор исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко объясняет, что локальные монополисты - водоканалы, теплокоммунэнерго пользуются ситуацией и собственную бесхозяйственность закрывают за счет потребителей.

"В законе о коммерческом учете водоснабжения и теплоснабжения, средством коммерческого учета определяют общедомовой, а не квартирный счетчик. То есть, если прорвало трубу, то водоканал все потери абсолютно законно распределяет между жителями дома. Сумма платежки зависит от количества людей, проживающих в квартире" , - говорит Сергиенко.

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Добавляет, что жителям квартиры без индивидуального счетчика потребленное тепло нужно считать по нормативам.

"Потери в доме стоит разбросать на всех жителей, независимо от того, имеют ли они счетчик. Абсолютно закономерно, что после этого начнутся протесты людей. В этом виноват Комитет жилищно-коммунального хозяйства Верховной Рады прошлого созыва, который разрабатывал новую редакцию жилищно-коммунального закона и законопроект о коммерческом учете. Если справедливо, то все потери дома лучше переложить на поставщиков услуг. Прописать, например, что они не могут превышать 5%. Тогда водоканалы и теплокоммунэнерго были бы заинтересованы в меньших потерях. А так зачем беспокоиться состоянием коммунальных сетей, тем, что протекают трубы и их постоянно латают", - объясняет Сергиенко.

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