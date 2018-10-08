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понедельник, 08 октября 2018 21:10

Эксперт рассказала о последствиях подорожания газа для населения

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Эксперт рассказала о последствиях подорожания газа для населения
Цену на газ в среднем предлагают поднять на 25%. Фото: Zaxid.net

Если газ для населения подорожает, понадобятся дополнительные 25 млрд грн на субсидии. На столько же возрастет общий дефицит госбюджета в Украине, рассказала Gazeta.ua энергетический эксперт Мария Яковлева.

"В Украине газ для населения сейчас стоит 7 тысяч гривен за тысячу кубов. Цену предлагают поднять в среднем на 25 процентов. Бюджет субсидий на 2018 год составляет 71 миллиард гривен. Общий дефицит госбюджета - 81 миллиард", - говорит Мария Яковлева.

Чтобы украинцы могли платить за газ по рыночным ценам, государство должно обеспечить население счетчиками, сделать доступными программы энергоэффективности. Кроме того, поднимать доходы украинцев до европейского уровня.

"В подземных хранилищах Украины находится 16,4 миллиардов кубов газа. Предыдущие 4 года запасы составляли от 12 до 15 миллиардов. К концу отопительного сезона оставалось около 50 процентов газа. Поэтому нынешних запасов хватит на 2 зимы. Вопрос: зачем нам сверхбольшие запасы в подземных хранилищах? Почему нельзя сбалансировать остатки? Ведь на них тратим кредитные средства. В итоге платит украинский потребитель", - говорит эксперт.

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Украина покупает газ в Словакии, Польши и Венгрии.

"В Польше маленькая пропускная мощность. Но цены одинаковы независимо от границы. В общем газ подорожал на европейском рынке. Стоит сейчас 297 евро за тысячу кубометров. Цена не учитывает таможенных платежей и оплаты за точку входа в Украине", - отмечает Мария Яковлева.

В Украине включат отопление 15 октября. По словам вице-премьер-министра Геннадия Зубко, технически страна готова, но все еще остаются проблемы с отдельными регионами. Нужно решить вопрос финансовых расчетов непосредственно по подписанию договоров и подачи газа от НАК "Нафтогаз" до потребителей.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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