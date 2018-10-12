Эксперт рассказал, какую гречку едят украинцы

В сентябре гречка подешевела на 19%. Килограмм в среднем стоит 17,41 грн. Фото: livearad.ro

Украинцы стали меньше покупать гречки, по данным Минагрополитики. За последние 2 года потребление крупы на внутреннем рынке упало в 1,5 раза.

"В Украине продают отечественную гречку. Кроме того, крупу завозят из России, Китая. Правда китайская гречка по вкусу и размеру отличается от привычной для украинцев. Поэтому спрос на нее меньше", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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В сентябре гречка подешевела на 19%. Килограмм в среднем стоит 17,41 грн, свидетельствуют данные Госстата.

"В 2015-2016 годах в Украине килограмм гречки продавали по рекордно высокой цене - 55 гривен. Сейчас крупа стоит меньше 20 гривен", - говорит Дорошенко.

До конца года на 12% вырастет цена на овощи. Больше всего подорожают морковь и свекла. Овощи будут продавать по 14 и 9,5 грн за кг соответственно, по прогнозам Института аграрной экономики. Десяток яиц подорожает на 12%. Будет стоить минимум 23 грн. Молочная продукция прибавит в цене 10-15%. Цена на мясо и хлеб в среднем вырастет на 5%.