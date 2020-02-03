Эксперт объяснил, почему подорожал доллар

Последний раз дороже 25 грн официальный доллар стоил в конце октября 2019 года. Фото: wz.lviv.ua

В понедельник, 3 февраля, официальный курс доллара составляет 25,03 грн.

За последние несколько месяцев эта отметка стала максимальной, пишет "Сегодня".

Последний раз дороже 25 грн официальный доллар стоил в конце октября 2019-го. Валюта держалась несколько дней, но впоследствии гривна вернула утраченные позиции.

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Руководитель подразделения по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко объясняет довольно ощутимую девальвацию в январе стечением ряда обстоятельств.

"Основными факторами ослабления гривны в январе стали более высокая активность импортеров по сравнению с экспортерами и репатриация дивидендов украинскими дочерними компаниями за границу. Спрос на гривну от нерезидентов, которые инвестируют в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), оказался меньше ожидаемого, поскольку Минфин ограничивал предложение облигаций на своих аукционах. Кроме того, значительные суммы погашения ОВГЗ в январе позволили иностранцам перезаложить полученные гривны в новые выпуски, минуя валютный рынок. Также в январе экспортеры получили большие суммы возмещения НДС из госбюджета, что снизило их спрос на гривну на валютном рынке", - говорит эксперт.

Национальный банк снизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых. Регулятор продолжает смягчать монетарную политику, чтобы обеспечить инфляцию на уровне 5% и способствовать росту экономики.