Эксперт объяснил, почему нужно повышать стоимость билетов на поезда

В Украине поезда ездят с максимальной скоростью 160 км/ч. В Европе - 300 км. Фото: Газета "День

Повышение Укрзализныцей стоимости пассажирских перевозок обоснованное, рассказал Gazeta.ua Владимир Шульмейстер, директор направления "Інфраструктура майбутнього" Українського інституту майбутнього.

"Еще три года назад предлагали повысить стоимость пассажирских перевозок на 21 процент. Тогда министерство было против. Потому что это социальная история, не популярная мера. В Украине много людей пользуются поездами именно из-за их доступности. Но низкая цена и неэффективность Укрзализныци делает это направление убыточным. 2015 года компания теряла около 7 миллиардов гривен в год, 2018-го прогнозируют убытки - 10 миллиардов. Для сравнения денежный оборот всей Укрзализныци 70 - 80 миллиардов гривен", - говорит Владимир Шульмейстер.

Повышение стоимости проезда на 25 процентов недостаточно, по словам эксперта.

"Надо один раз повысить вдвое стоимость проезда. Это имело б огромный эффект на Укрзализныцю и другие виды транспорта. В Украине такие убитые маршрутки именно из-за низких цен на железнодорожные билеты. Эти виды транспорта конкурируют между собой. Если бы выросла стоимость проезда в поезде - автобусники тоже повысили бы цены. Дополнительные заработки направляли бы на улучшение качества транспорта. Укрзализныця не может работать ниже себестоимости. Это коммерческое предприятие, а не благотворительный фонд", - говорит Шульмейстер.

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В Украине поезда ездят с максимальной скоростью 160 км/ч. В Европе - 300 км.

"Это связано с изношенностью инфраструктуры прежде всего, то есть качеством путей. Поскольку Укрзализныця не может инвестировать деньги в модернизацию, скорость движения ежегодно падает. Ехать быстрее - опасно. У нас две большие проблемы: инфраструктура и подвижной состав. Максимальная длина рельсов в Украина - 25 метров, в Европе - 120. То есть за рубежом стыков меньше. А стык - это всегда слабое место, где изнашивается колесо. Кроме того, само качество рельсов в Европе выше, чем у нас. Еще вопрос эксплуатации. За этим всем надо следить", - добавил эксперт.

Последний раз стоимость пассажирских перевозок железнодорожным транспортом выросла в мае на 15%. Тарифы могут повиситься еще на 25% в течение 2018-2019 годов и до 30% в течение 2020-2021 годов. Причиной подорожания есть то, что сегодня пассажирские перевозки для Укрзализныци являются убыточными и поддерживаются средствами от грузовых перевозок.