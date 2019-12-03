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вторник, 03 декабря 2019 21:10

Эксперт объяснил, почему газ для населения подорожает

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Эксперт объяснил, почему газ для населения подорожает
За тепло и газ по состоянию на октябрь украинцы задолжали более 40 млрд грн. Фото: Depositphotos

В мае 2020-го цена на газ для населения будет рыночной, сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

"Со следующего года потребитель должен платить ту цену газа, по которой его продают на внешних рынках. Такое обязательство Украина взяла перед МВФ. Если этого не выполнить, то рискуем потерять поддержку международного кредитора. Почему сегодня украинцы платят по ценам импортного паритета - не понятно. Население покупает газ собственной добычи. Он стоит значительно дешевле того, который завозят из Европы", - рассказал Gazeta.ua эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

С 1 мая газ для населения со всеми налогами может подорожать до 10 грн за куб.

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"Без субсидий люди не смогут платить эти деньги. Количество тех, кто будет нуждаться в помощи, безусловно вырастет. В позапрошлом отопительном сезоне было 6,7 миллионов субсидиантов. В прошлом их количество сократилось до 6,5 миллионов. Если цена вырастет, еще больше станут долги за тепло и газ. Сегодня население задолжало более 40 миллиардов гривен", - объясняет эксперт.

По его словам, правительству придется либо придумывать новые программы государственной поддержки, или просто не увеличивать стоимость газа для населения.

С 1 января 2020 года газ для населения будут продавать за страховой ценой - 4,9 грн за куб. Она не включает налогов и расходов на транспортировку, которые для каждой области разные. Это на 7% меньше, чем обходился газ прошлого отопительного сезона.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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