Эксперт объяснил, что будет с проблемными жилыми комплексами

Проблемное жилье достроят. Однако сроки сдачи в эксплуатацию сместятся. Фото: nashkiev.ua

В этом году было несколько крупных строительных скандалов. Они разгорелись на рынке недвижимости в Киеве и Львове. Связанные с политикой, недофинансированием, мошенничеством, рассказал Gazeta.ua Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью.

По его словам, все, что начали строить, однозначно достроят. В то же время сроки сдачи жилья в эксплуатацию изменятся.

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"Это, например, касается недостроев Укрбуда. Ситуация с компанией только разворачивается. Однако ее решения для государства критическое. Люди вкладывали деньги не в какое-то сомнительное общество, а в государственную корпорацию. Если квартиры не достроят, доверие потенциальных покупателей к первичному рынку исчезнет", - отмечает Топал.

Добавляет, чтобы восстановить доверие людей, понадобятся годы.

Киевмиськбуд достроит 25 жилых комплексов Укрбуда. Планирует использовать для этого нераспределенную прибыль за последние 10 лет и привлечь кредиты в государственных банках. На достройку понадобится около 1,5 млрд грн. До конца января 2020-го в эксплуатацию планируют ввести жилые комплексы: Пектораль, Солнечная ривьера, Новомостицкой, Харьковской, Гармония. Остальные объекты пока заморожены. Сроки сдачи жилья в эксплуатацию сместятся на один-два года.