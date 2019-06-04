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среда, 05 июня 2019 09:11

Эксперт назвала 3 фактора, которые заведут инвестиции в страну

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Эксперт назвала 3 фактора, которые заведут инвестиции в страну
Малая приватизация принесла в бюджет более 1 млрд грн. Фото: ГолосUA

Для притока инвестиций в Украину необходимые честные суды, открытый рынок земли и приватизация.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказала экономист и председатель Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Юлия Ковалив.

"Первая - судебная реформа. Она ликвидирует ключевую преграду, которая сдерживает инвесторов, а именно незащищенность их права собственности.

Второе - открытие рынка земли. Это может быстро принести значительный объем прямых иностранных инвестиций и дополнительно дать 1-1,5% роста ВВП.

Третье - приватизация. В прошлом году правительство начало малую приватизацию. Сегодня доходы от нее в бюджете - более миллиарда гривен. Начало большой приватизации станет сильным положительным сигналом внешним рынкам относительно Украины", - объяснила экономист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экономист объяснила причину оттока инвесторов из Украины

Полный текст интервью с главой Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Юлией Ковалив читайте в выпуске журнала "Країна" от 4 июня.

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Дата
05
июня

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