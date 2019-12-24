Экономист рассказал, за счет чего в Украине можно увеличить зарплаты

Экономист Алексей Кущ: Непроизводительное роста долларового эквивалента зарплаты в Украине может быть изменено на правильный формат только инвестициями в производительности труда. фото: Facebook

Предприятия в Украине сокращают свои программы модернизации производства и экономить на новых рабочих местах. Увеличение зарплат может произойти за счет государственных инвестиций в инфраструктурные и социальные объекты.

Такое мнение Gazeta.ua высказал экономист Алексей Кущ, комментируя слова министра экономики Тимофея Милованова о желании повышать зарплату на 2 тысячи гривен ежегодно и сократить количество безработных с 1,5 миллиона до 900 тысяч.

"Экономическая политика правительства фактически привела к искусственной кризиса - Украина одной ногой находится в промышленной рецессии (спад производства. - Gazeta.ua). В октябре производство упало на 5%. Украина находится в состоянии промышленной дефляции (уменьшение количества имеющихся в обращении бумажных денег и неразменных банкнот, для повышения их покупательной стоимости, уменьшение цен на товары в течение определенного периода. По содержанию и результатам - противоположность инфляции. - Gazeta.ua). Она составляет 3,4%. К этому привела монетарная политика Национального банка и Министерства финансов. По итогам последних месяцев года произошло падение цен на промышленную продукцию на уровне 3-4%.

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Предприятия экономят средства на капитальных инвестициях. Впоследствии это делать за счет новых рабочих мест и фонда оплаты труда. Согласно статистике, в ноябре количество безработных выросло на 27 тысяч человек. Впервые за последние несколько лет ", - говорит Алексей Кущ.

Непродуктивное роста долларового эквивалента зарплаты в Украине может быть изменено на правильный формат только инвестициями в производительности труда, считает эксперт.

"Иначе быстрое увеличение валютного эквивалента зарплат может привести к сокращению количества рабочих мест. Например, с 7-ми миллионов штатных сотрудников через некоторое время останется 6-6,5.

В течение последних десятилетий с выплатами пенсий и зарплат не было проблем. Даже во время кризиса 2008-го и острых боевых действий в 2014-2015-м соцвыплаты осуществлялись. В противном случае это означало бы коллапс бюджетной сферы.

"Государство сокращает собственные инвестиции в инфраструктурные и социальные объекты. Предприятия недополучают часть доходов от государственных заказов. Начинают платить меньший объем налогов. Государство еще больше сокращает инфраструктурные и социальные расходы. Есть опасный причинно-следственная связь", - говорит экономист.

Министерство экономики планирует уменьшить количество безработных в 1,5 раза. То есть сократить до 900 тыс. Также планируется повышать заработную плату на 2 тыс. Грн в год. Тогда как годовой рост цен должен быть не выше 5%.