Украинцам планируют повысить заработную плату

Увеличивать зарплату на 2 тыс грн планируют в год. Фото: agropolit

Министерство экономики планирует уменьшить количество безработных в 1,5 раза. То есть сократить до 900 тыс. Также планируют поднимать заработную плату на 2 тыс. грн в год. Тогда как годовой рост цен должен быть не выше 5%.

Об этом заявил министр развития экономики Тимофей Милованов, пишет epravda.

"У нас 8,5 процентабезработных, то есть 1,5 млн. Нужно упростить законодательства, облегчить найм сотрудников и повысить их социальную защиту. И точно сменить работу центров занятости. Они не должны быть социальной кассой, а должны оказывать реальную помощь людям в поиске достойной работы. Потому что туда только за деньгами приходят ", - сказал Милованов.

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В Киеве работникам задолжали 185,8 млн грн зарплаты. Общий долг вырос за счет увеличения задолженности на 29 предприятиях на 12,6 млн грн.