Экономист объяснил заявления Уманского его премьерскими амбициями

Публичные заявления экс-министра финансов Игоря Уманского о разворовывании средств фонда по борьбе с Covid-19 и "картеле" в Укравтодоре связаны с его политическими амбициями, а также с желанием Юлии Тимошенко, в правительстве которой он работал в 2008-2009 гг., вернуться в большую политику. Такое мнение в интервью 24 каналу высказал первый вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, экономический эксперт Юрий Атаманюк.

По его словам, ситуация с "ковидным" фондом, который предложил организовать Уманский на посту министра финансов, напоминает аналогичные события десятилетней давности, когда на фоне финансового кризиса и эпидемии птичьего гриппа правительство Тимошенко также организовало стабилизационный фонд.

"Можно было выдавать деньги кому угодно без согласования с парламентом. Основные выплаты ушли шахтерам - на предвыборные доплаты и на поддержку угольных олигархов. Я думаю, что тогда у премьера и окружения были все возможности озолотиться на этой коррупционной схеме", - сказал Атаманюк.

По его версии, в окружении Владимира Зеленского Уманский оказался летом 2019 года. "Считается, что его кандидатура рассматривалась сразу после парламентских выборов на пост главы правительства, и в СМИ даже выходило несколько материалов с подзаголовком "претендент на должность премьера Уманский". Но по моей информации он не претендовал больше, чем на Минфин", - добавил эксперт.

По его мнению, настоящей причиной увольнения Уманского с должности министра в марте 2020 года могло стать его желание "включиться" в схему выделения средств на дороги. "Если помните, в марте одним из ключевых вопросов было не останавливать начатое дорожное строительство - об этом лично Зеленский заявлял. Уманский якобы пошел ему наперекор и внес предложение порезать дороги на 10-20 млрд. грн. Возможно даже намекая, что хочет взамен. … Никто не отреагировал так, как рассчитывал Уманский, финансирование дорог вернули. Потому он пошел критиковать таможню и налоговую - наверное потому, что там тоже не нашлось места для его идей", - отметил Атаманюк.

"Безусловно, это [публичная активность Уманского] четкий сигнал о желании Тимошенко и ее политических партнеров вернуться в большую игру, в большую политику. Бессмысленно отрицать, что доверие к власти падает, неумелые шаги в борьбе с коронавирусом, недостаточная коммуникация реформ, пробуксовывание с судебной реформой - слишком много в последнее время накопилось негатива, и команды оппонентов бьют по больным точкам. Сейчас для власти это холодный душ. Но это и возможность собраться с силами и продемонстрировать решительность. Иначе можно очень быстро скатиться на политическую свалку истории", - резюмировал эксперт.