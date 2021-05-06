Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары

20% продаж валюты - сбережения, которые люди начали использовать из-за карантина. Фото: unsplash

В течение апреля украинцы продали коммерческим банкам $2,2 млрд, купили - $1,6 млрд. Чистая продажа валюты составила $545,9 млн. В Нацбанке говорят, что это рекордный месячный объем продажи валюты населением с начала 2020 года.

"50% суммы - это деньги людей, которые меняли доллары на гривны и вкладывали деньги в недвижимость. 30% - средства, которые пришли из-за рубежа. 20% - сбережения, которые люди начали использовать из-за карантина ", - рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

По словам эксперта, украинцы сбывают доллары, потому что сейчас нельзя зарабатывать на разнице курса.

"Когда доллар растет, люди его покупают - это традиция. У нас с начала года на валютном рынке очень скучно. Эти движения по 10-20 копеек - не существенны. Поэтому часть людей, которые скупили ранее валюту, видят, что на ней много не заработаешь. Начали потихоньку продавать ее и покупать недвижимость. Несмотря на карантин, в Украине за последнее время количество сделок купли-продажи недвижимости на вторичном рынке выросла очень существенно. Даже немного цены поднялись. У людей есть доллары и надо что-то с ними делать. Такая психология украинцев. Здесь экономики нет. Потому что нужно все делать наоборот. Когда курс растет - продавать и покупать, когда падает. Но это не работает в Украине ", - говорит Охрименко.

Также наблюдается большой приток валюты от тех, кто на заработках.

"Какая-то часть людей привезла доллары и положила дома "в кубышку". А работники из Польши, например, злотые забрасывают на карточку. Их родственники в Украине эти деньги с карточки снимают в гривне. Это сейчас самая популярная и дешевая схема. Многие семьи, получив валюту из-за рубежа, меняют ее на гривны и тратят", - говорит Охрименко.

Экономист отметил, что рекордная продажа валюты населением длится минимум два месяца и будет продолжаться в дальнейшем.

"Основная масса людей меняет за раз по 100-300 долларов. Те, кто покупает недвижимость - десятки тысяч. Конечно, есть у нас черный валютный рынок. Время от времени называют, что он составляет 20-30% от официального. Но это очень приблизительный расчет. Всего на руках у населения 87 миллиардов долларов - это наличные, которые находятся в обороте на территории Украины. Это очень плохо. Потому что не может быть в экономике страны такое избыточное количество чужой валюты", - рассказывает он.

В Украине - большая теневая экономика, отмечает экономист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий

"Эти миллиарды появились не сегодня. Сейчас мы говорим о том, что люди сбывают валюту. Но можем вспомнить 2014 год. Тогда люди скупали ее. В 2014-м наличной валюты купили в банках более чем на шесть миллиардов долларов. В 2015-м – девять миллиардов долларов. Часть этих денег покупала наша теневая экономика. Потому что контрабанду и фальсификат оплачивают валютой. Поэтому 30-40 миллиардов - это те деньги, которые крутятся в теневой экономике постоянно ", - добавил он.

На ближайшую неделю ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 27,70 грн. Наличный доллар в банках может торговаться около 27,60/27,80 грн.