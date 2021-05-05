Каким будет курс доллара на этой неделе: прогноз

Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,70 грн. Фото: Reuters

На ближайшую неделю ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,70 грн. Наличный доллар в банках может торговаться около 27,60/27,80 грн

"За минувшую неделю, включающую длинные выходные, курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка", - рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

С прошлой среды по нынешнюю официальный курс доллара НБУ снизился с 27,77 до 27,73 грн. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 27,65/27,84 до 27,64/27,84.

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"30 апреля Минфин провел расчеты по новому выпуску облигаций внешних государственных займов, или еврооблигаций, на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году. В понедельник эти еврооблигации были включены в официальный список и допущены к торгам на главном рынке биржи London Stock Exchange. Это первое размещение суверенных еврооблигаций Украины на Лондонской фондовой бирже. Доходность еврооблигаций была установлена ​​на уровне 6,875%. Заявки были получены от 223 инвесторов на сумму более $3,3 млрд. Наибольший спрос был из Великобритании, США и стран Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций нового выпуска. Средства от нового выпуска еврооблигаций были перечислены на счет Государственного казначейства и будут использованы для финансирования госбюджета", - говорит Вадим Иосуб.

В марте украинцы продали $1,71 млрд наличной валюты. Это самый высокий показатель последних 12 месяцев.