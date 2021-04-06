Украинцы массово продают валюту

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве умерли 85% больных коронавирус, которых подключали к аппаратам ИВЛ
В Киеве умерли 85% больных коронавирус, которых подключали к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 126
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 135
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 252
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 783
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2170
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1233
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1701
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 585
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 216
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 639
Фото
Все фото
7
3
5
5
8
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 72
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 180
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1701
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 252
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1242
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
06 апреля 2021
Просмотров: 18
Приклад для наших тренерів
Головною чеснотою футболіста є вміння відкритися для передачі партнера. Без цього не допоможуть ані техніка роботи з м'ячем, майстри якої виступають ...
вторник, 06 апреля 2021 16:52

Украинцы массово продают валюту

  Комментировать
Украинцы массово продают валюту
Рост продаж наличной валюты в марте составил 32% по сравнению с февралем. Фото: unsplash

В марте украинцы продали $1,71 млрд наличной валюты.

Это самый высокий показатель последних 12 месяцев, передает данные НБУ Liga.

Рост продаж наличной валюты в марте составил 32% по сравнению с февралем.

Предыдущий пик продаж пришелся на декабрь 2020 года, когда население продало наличной валюты на $1,62 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Переводы от заробитчан упали на десятки миллионов

В марте украинцы купили наличной валюты на $1,45 млрд. Это на 9% больше по сравнению с февралем. Пик покупки наличной валюты за последние 12 месяцев также пришелся на декабрь 2020-го - $1,7 млрд.

В апреле ожидается умеренное снижение доллара к гривне и более заметное - к евро. Такие тенденции будут продолжаться, потому что европейская валюта может продолжить дешеветь на мировом рынке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы массово продают валюту». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
апреля

Воспевал неразделенную любовь более 40 лет

Подняли восстание против оккупантов

Деревянный и без педалей - презентовали новое транспортное средство

Сбили президентский самолет

Победителю Олимпийских подарили стадо баранов

Офицер оставил важное сообщение в бутылке

Проповедник основал христианскую секту

Самое читаемое
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
 Просмотров: 34525
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
6
 Просмотров: 15202
Из Донбасса сообщили неожиданные новости
Из Донбасса сообщили неожиданные новости Просмотров: 13905
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок 2 Просмотров: 12375
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 12204
Экономика
Экономика Украины будет расти медленнее всех в мире - прогноз МВФ
Экономика Украины будет расти медленнее всех в мире - прогноз МВФ Просмотров: 99
Стоимость аренды жилья может снизиться на 30%
Стоимость аренды жилья может снизиться на 30% Просмотров: 252
Украина запустит 5 проектов в партнерстве со Всемирным банком
Украина запустит 5 проектов в партнерстве со Всемирным банком Просмотров: 81
Цены на сахар могли повысить безосновательно - АМКУ
Цены на сахар могли повысить безосновательно - АМКУ Просмотров: 144
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
 1 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
6
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
6
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
4
ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе
3
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
3
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
Голосов: 26359
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть