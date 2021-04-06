Украинцы массово продают валюту

Рост продаж наличной валюты в марте составил 32% по сравнению с февралем. Фото: unsplash

В марте украинцы продали $1,71 млрд наличной валюты.

Это самый высокий показатель последних 12 месяцев, передает данные НБУ Liga.

Рост продаж наличной валюты в марте составил 32% по сравнению с февралем.

Предыдущий пик продаж пришелся на декабрь 2020 года, когда население продало наличной валюты на $1,62 млрд.

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В марте украинцы купили наличной валюты на $1,45 млрд. Это на 9% больше по сравнению с февралем. Пик покупки наличной валюты за последние 12 месяцев также пришелся на декабрь 2020-го - $1,7 млрд.

В апреле ожидается умеренное снижение доллара к гривне и более заметное - к евро. Такие тенденции будут продолжаться, потому что европейская валюта может продолжить дешеветь на мировом рынке.