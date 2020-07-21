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вторник, 21 июля 2020 14:57

Экономист объяснил, почему доллар дорожает

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Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Существенного обесценивания гривни не прогнозируют. Курс будет находиться на уровне чуть выше 27 грн/долл. Фото: unsplash.com

В Украине наметился тренд незначительного обесценивания гривни. Он связан как с экономическими предпосылками, так и спекулятивными факторами, рассказал Gazeta.ua экономист Ярослав Жалило.

"Растет импорт. Зато спрос на товары традиционного украинского экспорта слабый - железная руда, металлургия, химическое сырье. Это влияет на уменьшение цен на внешних рынках. До этого добавились спекулятивные мотивы, связанные с информационной неопределенностью вокруг Нацбанка. Новый глава только вчера, 20 июля, представил свой курс. До этого было много догадок. Например, говорили о зависимости политики регулятора", - говорит экономист.

По его словам, обычно лето - период относительной стабильности на валютном рынке.

"Думаю, что существенного обесценивания курса гривни не будет. Она наоборот имеет возможность окрепнуть. Хотя появится новая точка равновесия. Если раньше курс валют колебался в пределах 26-27 гривен за доллар, сейчас будет немного больше 27 гривен", - объясняет экономист.

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Добавляет, что Украине нужен уравновешенный рыночный курс. Чрезмерное обесценивание гривны, или ее укрепление негативно влияет на экономику.

"Структура украинского экспорта-импорта такова, что мы завозим в страну товары с большей добавленной стоимостью, а продаем отечественную продукцию с меньшей добавленной стоимостью. Суммарно эффект девальвации гривни для внешней торговли - отрицательный. Ведь тогда больше тратим на импорт, чем зарабатываем на экспорте. Кроме того, значительная часть доходов государственного бюджета зависит от курса валют. Это таможенные платежи, импортный НДС. С другой стороны, если гривня нестабильна, это возбуждает инфляционные ожидания населения и бизнеса. В результате цены растут", - отмечает Жалило.

Национальный банк Украины на 21 июля установил курс доллара на уровне 27,60 грн. Это на 24 коп. больше, чем было вчера.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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21
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