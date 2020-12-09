Экономические потери от карантина выходного дня оказались незначительными

Потери составили менее 0,1% ВВП. Фото: unsplash

По оценкам Минэкономики карантин выходного дня не будет иметь существенного влияния на итоги года. Потери составляют 0,04-0,06 п.п. от ВВП в расчете за год.

Основной удар получили малые и средние предприятия, не задев при этом финансовой системы, что позволило избежать финансовой дестабилизации и продолжать бесперебойную деятельность банковской сферы, передает РБК со ссылкой на обзор Минэкономики.

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"Учитывая, что доля МСП ВЭД, деятельность которых попадает под действие запрета и жестких ограничений в общем объеме добавленной стоимости по затратам производства незначительна и составляет всего 6,2 процента (2019 года), а также приспособленность отдельных ВЭД к новым условиям ведения бизнеса (онлайн продажи, работа на доставку, Zoom конференции и переговоры и т. п.) по итогам года падение ВВП ожидается в пределах прогнозируемых тенденций - 4,8 процента -5,0 процентов (г/г)", - говорится в обзоре.

Впрочем, отдельным негативным фактором влияния до конца года является спад в сельском хозяйстве, в частности растениеводстве. По сравнению с прошлогодним рекордным объемом урожая зерновых культур, а также овощей, фруктов и масличных культур, нынешние показатели крайне низкие. Причина - неблагоприятные условия перезимовки озимых зерновых культур и изменчивость погодных условий в отдельных регионах.

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