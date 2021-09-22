Еда и безалкогольные напитки - на что украинцы тратят больше всего денег

Более 60% расходов украинский - на еду, коммуналку, алкоголь и сигареты. Фото: Владимир Гонтар, УНИАН

С апреля по июнь 2021 года украинцы потратили на продукты питания и безалкогольные напитки больше всего - почти 362 млрд грн.

На эту статью ушло 41,4% расходов, свидетельствуют день Госкомстата.

Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют около 121 млрд грн - 13,7%. На алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики в украинцев идет 68, 4 млрд грн - 7,8%.

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Во втором квартале текущего года украинцы тратились:

- на образование - 9 млрд грн, 1,1% расходов;

- на связь - 23,5 млрд грн, 2,7%;

- на транспорт - 80,8 млрд грн, 9,3%;

- на здравоохранение - 53 млрд грн, 6,1%;

- на одежду и обувь - 36,8 млрд грн, 4, 2%;

- на отдых и культуру - 29,8 млрд грн, 3,4%;

- на разные товары и услуги - 34,2 млрд грн, 3,9%;

- на рестораны и гостиницы - 22,9 млрд грн, 2,6%;

- на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья - 32,2 млрд грн, 3,8%.

С начала 2021 года в Украине значительно подорожали продукты. Больше всего выросли цены на овощи, подсолнечное масло и сахар. В сравнении с декабрем 2020-го лук подорожал на 107,8% до 10,6 грн/кг, морковь - на 71,5% до 10,3 грн/кг, свёкла - на 72,4% до 9,3 грн/кг. Подсолнечное масло подорожало на 52,9% до 64,3 грн/л, сахар на - 37,3% до 28,7 грн/кг.