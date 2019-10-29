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вторник, 29 октября 2019 16:21

ЕБРР выделил €300 млн на херсонские дороги: дальше будут другие регионы

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ЕБРР выделил €300 млн на херсонские дороги: дальше будут другие регионы
Премьер Украины Алексей Гончарук и вице-президент ЕБРР Алан Пию подписали меморандум по программе финансирования региональных дорог. Фото: Facebook

Европейский банк реконструкции и развития выделил первый транш €300 млн на ремонт дорог в Украине.

"Подписали сегодня с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию меморандум по программе финансирования региональных дорог", - написал в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

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По его словам, восстановление начинают с местных дорог Херсонской области.

"Наши партнеры из ЕБРР будут кредитовать областные государственные администрации под местные гарантии", - резюмировал Гончарук.

В этом году осенью объявят конкурс на строительство первой платной дороги. Автобан будет пролегать из Львова в польский Краковца. Трасса длиной 69,5 км. Водителям проезд будет стоить от 140 до 208 грн, по предварительным подсчетам.

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