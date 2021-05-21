"Джо Байден ступил на неверный путь" - эксперт о снятии санкций с "Северного потока 2"

Михаил Гончар: "Ситуацию с "Северным потоком 2" я сравнил бы с колебанием маятника. Сейчас маятник качнулся в сторону Кремля". Фото: Радио Свобода

Отказ США от санкций против оператора "Северного потока" – инициатива конкретно окружения Джо Байдена. Украине важно убедить его в ошибочности такого шага. Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар.

"Отказ накладывать санкции на швейцарскую компанию "Nord Stream" – оператора "Северного потока 2" – означает видение не США в целом, а новой администрации Байдена, – отмечает он. – Это сразу вызвало реакцию в американском конгрессе. Конгрессмены хотят внести коррекцию в поведение Белого дома, поскольку не согласны с его решением. В частности об этом заявил сенатор Боб Менендес, возглавляющий Комитет по иностранным делам Сената США. Поэтому не следует торопиться с выводами, что Соединенные Штаты здулись и все пропало. Здесь может быть два варианта. Первый – в Белом доме решили, что дальнейшее несакционирование "Северного потока 2" приведет к улучшению отношений между США и Германией, которые существенно ухудшились во время президентства Трампа. Это означает, что администрация США, сознательно или несознательно, ступила на ложный путь. Второй – за этим стоит хитрая серия тактических шагов Байдена с целью загнать Россию в стратегическую ловушку. Ведь именно он первый позвонил Путину. Со стороны это выглядит так, что побеждают не немцы, а прежде всего россияне. Но впоследствии Байден может почувствовать, что его готовность к компромиссам в Кремле расценивают как проявление слабости и проталкивают свое. Тем более сенаторы пообещали новый законопроект, который заставит администрацию Байдена санкционировать "Северный поток 2". Это такая дальновидная игра, конечной целью которой является не допустить реализации этого проекта".

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Ситуация с "Северным потоком 2" сейчас в пользу России, но не все еще потеряно, считает эксперт.

"Следует понимать, что даже если 1 метр трубы недостроенный – газопровод не будет работать. Даже если остальные 99,9% уже проложены. Поэтому проценты ничего не решают. Газопровод либо есть, либо его нет, даже если он полностью проложен. Ситуацию с "Северным потоком 2" я сравнил бы с колебанием маятника. Сейчас маятник качнулся в сторону Кремля. Но это не значит, что вопрос окончательно закрыт. Ситуация в целом плохо, но не безнадежная".

Украине нужно давить на Штаты, чтобы помешать завершению проекта, подчеркивает Михаил Гончар.

"Надо работать прежде всего с Соединенными Штатами. Белый дом должен почувствовать, что его толкают на ложный путь. "Северный поток 2" – не немецкий, а российский проект. Германия и США могут договариваться о снятии санкций, но проект реализует конкретно Газпром через швейцарскую компанию "Nord Stream", которая является оператором этого проекта. Решения, которые будут принимать немцы с американцами, формально не затронут ни России, ни Швейцарии. Нужно консолидированное давление на Вашингтон со стороны Киева, Варшавы, стран Балтии, и использование потенциала сотрудничества Верховной Рады с американским конгрессом, чтобы убедить администрацию Байдена вернуться на правильный путь – то есть недопущение завершения проекта "Северный поток 2".

В Госдепартаменте США обосновали снятие санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в отчете Госдепа об участниках проекта Nord Stream 2. Отказ от расширения санкций является "важным для национальных интересов США". Речь об отношениях Штатов с Германией и другими странами ЕС