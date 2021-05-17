Две сети АЗС возобновили продажу премиального топлива

Сети Socar и KLO начали снова продавать премиальное топливо.
"Socar возобновляет продажу премиального топлива. Это решение было принято в соответствии с разъяснением Минэкономики относительно постановления Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензины автомобильные и дизельное топливо", - пояснили в Socar.
Что госрегулирование цен не касается премиального топлива, в Минэкономики уточнили впервые сегодня, отметили в КLO.
Объяснение Минэкономики не влияет на постановление Кабмина о госрегулировании цен на горючее, пояснили в ОККО.
"Постановление Кабмина распространилась на дизельное топливо и бензины без каких-либо уточнений или исключений. Наша компания с уважением относится к позиции Минэкономики, однако юридически не может ее учитывать при принятии решения о восстановлении реализации премиального топлива", - заявили в ОККО.
14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине.
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Средняя цена дизельного топлива на май должна быть 27,89 грн за литр, бензина - 30,22 грн за литр.
Ряд сетей автозаправочных станций в Украине временно прекратили продажу премиальных марок бензина и дизельного топлива.
Речь идет о сети OKKO, WOG, KLO. Объяснили это решение тем, что Кабмин ввел госрегулирование цен на горючее, установив максимальную торговую надбавку к цене. Поэтому продажа премиального топлива стала убыточной.
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