Два счета за газ: что изменится для украинцев с января 2020-го

Стоимость доставки газа рассчитывается для каждого клиента. Размер зависит от объемов потребления. Фото: Depositphotos

С января украинцам будут посылать отдельный счет со стоимостью доставки газа газораспределительными компаниями.

С начала 2020-го потребители газа получат отдельные счета: один за газ, второй - за услугу по его доставке, сообщила Региональная газовая компания бизнесмена Дмитрия Фирташа. В ее состав входят около 20 облгазов.

Стоимость доставки газа рассчитывается для каждого клиента. Размер зависит от объемов потребления.

"За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, выплачиваемых ежемесячно в течение года", - пояснили в компании.

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Так, домохозяйства с плитой и колонкой, которые потребляют 170 куб. газа в год, или 14-15 куб. в месяц, ежемесячно за доставку платить будут не более 16 грн.

Наибольшие счета получат в Николаеве, Черновцах и Ивано-Франковске - от 15,4 грн до 14,1 грн. Наименьшие суммы будут в Харькове, Кривом Роге, Днепре - 4,2-7,8 ​​грн.

За доставку можно платить раз в квартал, полгода или год. То есть можно уменьшить затраты на комиссию при пересчете денег.

До 30 декабря потребители могут выбрать, по какой цене покупать газ в течение отопительного периода. Квартальная цена без налогов составляет 5500 грн за тыс. куб. м. Устанавливается автоматически до конца отопительного сезона и не меняется. Ежемесячная цена в января 2020 года тоже составит 5500 грн за тыс. куб. В то же время из следующих месяцев цена на газ может или вырасти, или подешеветь.