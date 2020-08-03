Доступные кредиты для бизнеса: сколько денег получили предприниматели

Программа дешевых кредитов для бизнеса доступна в 18 банках. Фото: pixabay.com

Украинские предприниматели в рамках программы доступных кредитов под 5%, 7% и 9% получили более 3,3 млрд грн.

В частности, банки выдали кредиты 1755 компаниям. Больше всего средств получили предприятия сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщила пресс-служба Офиса президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин упростил процедуру оформления льготных кредитов

Среди регионов, где кредитов выдали больше всего, лидирует Харьковская, Киевская и Сумская области.

Программа дешевых кредитов для бизнеса доступна в 18 банках. Еще 10 финучреждений хотят приобщиться к реализации программы.

1 февраля стартовала государственная программа поддержки малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%". 9 июня первый предприниматель получил рефинансирование кредита под 0% в рамках программы.