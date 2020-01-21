Доступные кредиты для бизнеса: президент подписал закон об изменениях в бюджет

Чтобы получить деньги, предприниматели должны инвестировать 20% собственных средств. Фото: ТСН

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет. Так, из бюджета выделят 2 млрд грн на доступные кредиты для малого и среднего бизнеса.

Бизнес сможет получить до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предполагается выручка в 25 млн грн и создание минимум 2 рабочих мест.

Кредиты под 7% годовых могут получить предприниматели с выручкой до 25 млн грн, которые не создали новых рабочих мест. В то же время ставку можно снизить на 0,5 пп за каждого нового работника.

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Под 9% годовых взять деньги сможет работающий бизнес с выручкой 25-50 млн грн.

Правда, предприниматели должны инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

В Украине создали Фонд развития предпринимательства. За соответствующее решение проголосовал 261 депутат Верховной Рады.