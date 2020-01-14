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вторник, 14 января 2020 19:42

Рада выделила 2 млрд грн на развитие малого бизнеса

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Рада выделила 2 млрд грн на развитие малого бизнеса
В Украине создали Фонд развития предпринимательства. Фото: Укринформ

В Украине создали Фонд развития предпринимательства.

За соответствующее решение проголосовал 261 депутат Верховной Рады. сообщает "Громадське".

Дополнительные 2 млрд грн потратят на программы для бизнеса. Их планируют получить от погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Средства из фонда будут выдавать на компенсацию кредитных ставок для малого и среднего бизнеса.

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2 млрд грн будут выдавать в рамках программы "Возвращайся и оставайся". Ее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. В рамках этой программы малый бизнес сможет получить до 1,5 млн грн кредита на собственное развитие под 5-9% годовых сроком на 5 лет.

Почти половина украинцев трудоспособного возраста работают легально, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

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