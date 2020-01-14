Рада выделила 2 млрд грн на развитие малого бизнеса

В Украине создали Фонд развития предпринимательства.
За соответствующее решение проголосовал 261 депутат Верховной Рады. сообщает "Громадське".
Дополнительные 2 млрд грн потратят на программы для бизнеса. Их планируют получить от погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Средства из фонда будут выдавать на компенсацию кредитных ставок для малого и среднего бизнеса.
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2 млрд грн будут выдавать в рамках программы "Возвращайся и оставайся". Ее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. В рамках этой программы малый бизнес сможет получить до 1,5 млн грн кредита на собственное развитие под 5-9% годовых сроком на 5 лет.
Почти половина украинцев трудоспособного возраста работают легально, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
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