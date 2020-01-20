Без скрытых процентов и штрафов: банкам станет труднее обманывать клиентов

С марта 2020-го банки вынуждены будут раскрывать полную и актуальную информацию об условиях предоставления услуг. Фото: loando.ua

Сегодня, 20 января, заработал закон о защите прав потребителей финансовых услуг. Документ во втором чтении и в целом приняли 4 месяца назад - 20 сентября 2019 года.

Национальный банк получил полномочия на защиту прав потребителей финуслуг. Правда, профильное подразделение регулятор создал еще летом прошлого года. С тех пор ежемесячно обрабатывал около 900 обращений потребителей.

В большинстве случаев они касались деятельности банков. Всего Нацбанк получил обращения по 53 финучреждениям. Люди жаловались, что банки скрывали информацию о полной стоимости кредита, самовольно списывали средства с зарплаты, чтобы погасить долг, или увеличивали кредитный лимит с процентами.

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Теперь банки вынуждены будут раскрывать полную и актуальную информацию об условиях предоставления услуг. Речь идет о стоимости займов, включая комиссии и платежи за дополнительные услуги, условиях досрочного возврата кредита, возможные штрафы. Чтобы банки могли адаптироваться к новым требованиям, изменения заработают с марта 2020-го.

В июне на сайтах банков появятся калькуляторы для расчета расходов или доходов клиентов от операций. Кроме того, изменится реклама финансовых услуг. Гражданам будут предоставлять полную информацию о стоимости, условиях и рисках.

Дальше регулятор планирует принять новые требования к договорам, информации на сайтах, рекламе микрокредитов.

За нарушение требований закона о защите прав потребителей финуслуг банкам грозит предупреждение, дальше - штраф. Речь идет о санкциях от 50 до 600 минимумов доходов граждан, также штраф для ответственного лица в размере до 500 минимумов доходов граждан.