Банки больше не смогут обманывать клиентов: подробности

Банки обязали раскрывать полные данные о реальной процентной ставке кредитов со всеми комиссиями. Фото: tiens74.ru

В Украине финансовые компании, банки обяжут раскрывать реальную стоимость кредитов и своих услуг. Иначе Нацбанк будет штрафовать такие учреждения.

"Банк может предложить клиенту услуги страхования и платежную карту при оформлении кредита, однако обязан раскрывать полные данные о реальной процентной ставке со всеми комиссиями. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект, где есть четкие требования к раскрытию информации и законодательно утверждена формула расчета ставки. Если по результатам конкретного обращения увидим, что банк скрыл информацию, применим к нему меры воздействия", - пояснила начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук, пишет Уніан.

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Сначала будут предупреждения, дальше санкции, добавила она.

"Закон предусматривает несколько дополнительных случаев применения санкций, включая штраф на банк от 50 до 600 минимумов доходов граждан, штраф к ответственному лицу - в размере до 500 минимумов доходов граждан. И так за каждое нарушение", - предупредила Ольга Лобайчук.

20 сентября Верховная Рада приняла закон о защите прав потребителей финансовых услуг. Теперь банки обязаны информировать потенциальных заемщиков о предстоящих расходах по кредиту, включая дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц. Закон вводит одинаковые правила для банков и небанковских финучреждений по рекламе финуслуг. Полномочия защиты прав потребителей финансовых услуг получил Нацбанк.